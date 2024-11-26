Furkan Apartmanı’nın firari sanıklarından iz yok

Antep’te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında firari sanık müteahhitler Sever kardeşlerin ayrılan dosyasının ilk duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Firari müteahhitler ise duruşmaya katılmadı. Müşteki ve müşteki avukatları sanıklardan şikâyetçi olduklarını ve sanıkların yakalanmasını istedi. Sanıkların avukatları ise müvekkillerine güvence talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "güvence" talebini reddetti.

28 MARTA ERTELENDİ

Sanıklar hakkında yakalama kararının devamında karar vererek duruşma 28 Mart 2025 tarihine ertelendi. 6 Şubat depreminden Antep’in Nizip ilçesinde sadece Furkan Apartmanı yıkılmıştı. 19 Temmuz’da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında; sanıklar Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a indirim ile 16 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.