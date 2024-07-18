Furkan Apartmanı’nın karar duruşması yarın: "Katiller aramızda!"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı'nın karar duruşması yarın görülecek. Aileler, "Ana taşıyıcı kolonları kesen mağazanın sahipleri 26 Nisan’da tahliye edildi. Davanın tek tutuklusu kalan fenni mesul ise duruşmadan 1 hafta sonra serbest bırakıldı! Biz bitti demeden bu dava bitmez" açıklaması yaptı.

HABER MERKEZİ

Deprem felaketinde 51 kişiye mezar olan Antep Nizip’teki Furkan Apartmanı’nın karar duruşması 19 Temmuz'da (yarın) 09.00’da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu’ndan “Nizip ilçesinde yıkılan tek binada katiller aramızda: Furkan Apartmanı davası” başlığıyla yapılan açıklamada, “51 canımıza mezar olan Furkan Apartmanı’nın katilleri dışarıda! Bilirkişi raporuna göre statik ve mimari proje uyumsuz. Aynı rapora göre taşıyıcı kolon kesildiği ve usulsüz tadilat yapıldığı tespit edildi. Kaçak kat inşa edilen apartmanda beton kalitesi yetersiz. Ana taşıyıcı kolonları kesen mağazanın sahipleri 26 Nisan’da tahliye edildi. Davanın tek tutuklusu kalan fenni mesul ise duruşmadan 1 hafta sonra serbest bırakıldı! Biz bitti demeden bu dava bitmez” ifadeleri yer aldı.

YİNE ERSAN ŞEN!

Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin müteahhitliğini üstlendiği Antep Nizip’teki Furkan Apartmanı da yıkılan binalardan biriydi. Apartmanda 51 kişi can verdi ve 20 civarında yurttaş yaralandı. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda olan Sever’lerin avukatlığını ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Ersan Şen üstlendi. Açılan davanın 8 Aralık 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmasına avukat olarak katılan Şen, skandal bir talepte bulundu.

"GÜVENCE VERİN"

Şen mahkemede, firari olan müvekkillerinin korktuğunu belirterek "Tutuklamaya yönelik yakalama emri insanları korkutur. Bu insanların burada olamamaları tutuklamaya yönelik yakalama emri nedeniyledir” dedi. Şen ayrıca “Sever kardeşler hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını veya mahkemece müvekkillere güvence verilmesini” talep etti.

Mahkeme ise Ersan Şen’in bu talebini reddetti ve gerekçesini de şu şekilde açıkladı: "Soruşturma aşamasında haklarında gözaltı kararı verilmesiyle yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savunma yapmaktan kaçındılar ve haklarındaki yargılamayı sürüncemede bıraktılar."

"KOLONLAR EKSİK"

Olayın soruşturma aşamasında Nizip Başsavcılığı’nın talebi üzerine Gaziantep Üniversitesi’nde bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 30 Mayıs 2023’te hazırlanan bilirkişi raporunda, “Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmadığı, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almadığı, İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldığı, bir kolunun hiç inşa edilmediği ve bir kolonun enkazda bulunamadığı” ifade edildi. Beton basınç dayanım ortalamasının olması gerekenden düşük olduğuna da vurgu yapılan raporda, binanın yıkım nedeni şu şekilde açıklandı: “Binanın dışa doğru değil, iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu, simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır."

Bilirkişi heyeti müteahhidin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Müteahhitler Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcılık, müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever’i şüpheli olarak çağırdı. Sever kardeşler ifadeye gelmedikleri gibi, kayıplara karıştı.

AKP’DEN ADAY OLDU

Öte yandan yakalama kararını önceden haber alarak yurtdışına kaçtıkları iddia edilen Sever kardeşler spor ve siyasetle de yakın ilişki içindeydi. Abdullah Devrim Sever bir dönem Gaziantepspor’un asbaşkanı oldu. AKP’den 2018’de Gaziantep milletvekilliğine, 2019’da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday oldu.