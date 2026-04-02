Furkan Karabay'dan cezaevi öyküleri: 'Bizim Burada Ne İşimiz Var?'

Gazeteci Furkan Karabay, tutuklu olarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunduğu süreçte yazdığı öyküleri kitaba dönüştürdü.

Karabay'ın "Bizim Burada Ne İşimiz Var?" kitabı, Tekin Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu.

Kitabın önsözünü yazar Ahmet Ümit kaleme aldı. Ümit, şunları ifade etti:

"Furkan bir yandan yaşadığı ağır koşullara yazarak katlanırken, bir yandan da tarihsel bir tanıklığı yerine getiriyor. Bunu şahane bir şekilde yapıyor, tıpkı kendisinden önceki yazarlarımızın yaptığı gibi. Ve kitabın son satırlarını bitirip öylece kaldığımızda aklımızdan şunlar geçiyor: İnsan bu hale düşürülmemeli. İnsan bu hale düşürülmüşse, insan insanlığından utanmalı."