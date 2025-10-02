Furkan Karabay hakkında bir davada beraat kararı: Akın Gürlek'e yönelik suçlamadan para cezası

Gazeteci Furkan Karabay, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karabay, Akın Gürlek'e yönelik suçlamadan para cezası alırken, diğer suçlamalardan beraat etti.

Karabay duruşmaya Silivri Cezaevi’nden getirildi. Karabay’ın “terörle mücadele etmiş kişileri hedef gösterme”, “kamu görevlisine hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması 11.30’da başladı.

Karabay’ın avukatı yaptığı savunmada, Karabay’ın mesleğini icra ettiğini, atılı suçları kabul etmediklerini ifade etti.

"MESLEĞİNDEN DE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DE MAHRUM BIRAKILDI"

Karabay’ın avukatlarından Harun Karabay ise savunmasında “Müvekkil önce mesleğinden, sonra özgürlüğünden mahrum edilmiştir. 4 ay boyunca iddianamesiz bir şekilde bekletilmiştir. Sormak isterim bu adliyenin başsavcısının ismini haberde kullanmak suç mudur? Bu adliyenin basşsavcısını Tokat'ın köyündeki bir köylü de biliyor. Burada vereceğiniz karar da bunun suç olup olmadığını gösterecektir” dedi.

BERAAT KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasından 42 bin 500 lira para cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken diğer suçlamalardan ise beraat ettirildi.

Öte yandan başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.