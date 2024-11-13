Furkan Karabay'ın tutuklanması: Mahkemeler geçmişte 'suç değil' demiş

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan 10haber muhabiri Furkan Karabay'a yöneltilen ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamasının geçmişte çok sayıda davada beraat ile sonuçlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, Karabay'a yöneltilen suçlamaya ilişkin geçmiş yıllarda verilen beraat kararlarını yazdı.

Pehlivan, bugün kaleme aldığı "Mahkemeler ‘Suç yok’ diyor" başlıklı yazısında "Hüküm sürdükleri mahkeme salonları dahi gazetecilerin haber yaparak bu suçu işlemediğini biliyor. Hıncınızı çıkarmak için yargıyı yirmili yaşlardaki bir insanın kollarına kelepçe yapmaktan vazgeçin" dedi.

Pehlivan'ın geçmiş yıllara ait sıraladığı kararlar şu şekilde:

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 Mart 2024 tarihli gerekçeli kararı:

“Hedef gösterme suçunun oluşabilmesi için kişilerin terör örgütlerine hedef gösterilmiş olması gerekir. Dava konusu internette yer alan yazı ve internet sitesinin niteliği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bu kapsamda hedef gösterme olarak kabul edilemez. Demokratik toplumun zorunlu unsurlarından olan basının bilgi verme, eleştirme, yorumlama işlevi ve anayasanın 26., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddelerinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir.”

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa eden katılanın kimliği basın ve yayın organlarınca biliniyor. Ve kimliği veya ismi kanunun aradığı anlamda seçimlik hareketli suçun hiçbirine uygun düşen mahiyette olmayıp katılanın kimliği konusunda gizli olan bir hususun aşikâr hale getirilmesinden ziyade, sanık açısından haber verme hürriyeti kapsamında kalıyor.”