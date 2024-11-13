Furkan Karabay'ın tutuklanması: Mahkemeler geçmişte 'suç değil' demiş
Gazeteci Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Furkan Karabay'a yöneltilen ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamasına ilişkin verilen beraat kararlarını gündeme getirdi.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan 10haber muhabiri Furkan Karabay'a yöneltilen ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlamasının geçmişte çok sayıda davada beraat ile sonuçlandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, Karabay'a yöneltilen suçlamaya ilişkin geçmiş yıllarda verilen beraat kararlarını yazdı.
Pehlivan, bugün kaleme aldığı "Mahkemeler ‘Suç yok’ diyor" başlıklı yazısında "Hüküm sürdükleri mahkeme salonları dahi gazetecilerin haber yaparak bu suçu işlemediğini biliyor. Hıncınızı çıkarmak için yargıyı yirmili yaşlardaki bir insanın kollarına kelepçe yapmaktan vazgeçin" dedi.
Pehlivan'ın geçmiş yıllara ait sıraladığı kararlar şu şekilde:
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 Mart 2024 tarihli gerekçeli kararı:
“Hedef gösterme suçunun oluşabilmesi için kişilerin terör örgütlerine hedef gösterilmiş olması gerekir. Dava konusu internette yer alan yazı ve internet sitesinin niteliği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bu kapsamda hedef gösterme olarak kabul edilemez. Demokratik toplumun zorunlu unsurlarından olan basının bilgi verme, eleştirme, yorumlama işlevi ve anayasanın 26., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddelerinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir.”
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa eden katılanın kimliği basın ve yayın organlarınca biliniyor. Ve kimliği veya ismi kanunun aradığı anlamda seçimlik hareketli suçun hiçbirine uygun düşen mahiyette olmayıp katılanın kimliği konusunda gizli olan bir hususun aşikâr hale getirilmesinden ziyade, sanık açısından haber verme hürriyeti kapsamında kalıyor.”
"SUÇUN OLUŞUMU AÇISINDAN YETERLİ OLMADIĞI..."
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Mart 2024 tarihli kararı:
“AİHM, bu madde kapsamında verilen basın mensuplarına yönelik mahkûmiyetleri, genel olarak ifade özgürlüğüne müdahale olarak kabul etmektedir. Bu madde uyarınca hüküm verirken, AİHM’nin ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik kriterlerine dikkat edilmesi, kararın gerekçesinde de bu hususlara dikkat edildiğinin yansıtılması gerektiği belirtilmektedir.”
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Haziran 2023 tarihli kararı:
“Maddenin ilk fıkrasında, terörle mücadele görev alanların kimliklerinin açıklanması, ikinci fıkrasında ise terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamaların yayınlanması suç olarak düzenlenmiştir. Sadece ismin zikredilmesinin bu suçun oluşumu açısından yeterli olmadığı mahkememizce değerlendirilmektedir.”
NE OLMUŞTU?
8 Kasım 2024'te gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, 9 Kasım 2024'te de tutuklanmıştı.
Karabay'ın gözaltına alınma gerekçesinin tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ilişkin paylaşımları olduğu öğrenilmişti.
Karabay, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları ile tutuklanmıştı.