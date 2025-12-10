Furkan Karabay: Nefes olacağız

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla yaklaşık 7 ay tutuklu kalan ve geçen günlerde tahliye edilen gazeteci Furkan Karabay, Türkiye’de basın özgürlüğünün nefessiz bırakılmak istendiğini söyledi. Karabay “Bizi esir alabilirler ama teslim alamazlar” dedi. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, 2 Aralık Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmış ve mahkeme tarafından tahliyesine karar verilmişti. Ancak kararın ardından savcılık, Karabay’ın tahliyesine itiraz etti. Yapılan değerlendirme sonucunda savcılığın itirazı reddedildi ve böylece gazetecinin tahliyesi kesinleşmiş oldu. Karabay, özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadıklarını ve tutukluluk sürecine dair değerlendirmelerini BirGün’e anlattı.

Gözaltına alınma ve tutuklanma sürecini anlatır mısın? Sana yöneltilen suçlama hakkında ne düşünüyorsun?

15 Mayıs’ta gözaltına alınıp aynı gün tutuklandım. Süreç önceki tutukluluklarıma göre çok hızlı ilerledi. Yöneltilen suçlamalarsa sık sık karşımıza çıkarılam cumhurbaşkanına hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef göstermeydi. Suçlama konularıysa yaptığımız haberlerdi. İBB dosyası, Kent Uzlaşısı, HDK ve Ahmet Özer’in yargılandığı davalarla ilgili haberlerim karşımıza suç diye konuldu. Komik gayrı ciddi vasat bir siyasi operasyondan başla bir şey değildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkımızda hazırladığı dosya.

Cezaevi koşulları nasıldı? Cezaevindeki bir gün ve dışarıdaki bir günü karşılaştırsan ne dersin?

Hapishane koşulları özellikle Marmara 5 No’lu hapishanesinde çok kötü, insanlara insan olduğu için bile değer verilmiyor, 40 kişilik koğuşlarda 70 kişi kalınıyor, temiz su bile adli mahkumlara çok görülüyor. Arıtma sudan dolayı mahkumlar cilt hastalığına yakalanıyor, iletişim, kantin ihtiyaçlarının karşılanmasında da sık sık sorunlar yaşanıyordu.Hapishanedeki yaşam dışarıya göre daha sabit asıl mücadele tabi ki dışarıda veriliyor, insanlar açlık sınırında yaşamaya çalışıyor, barınamıyor, beslenemiyor, insanca yaşayamıyor.

ANCAK YIRTILABİLİRDİ

Mahkemede iddianameyi yırtarak bir eylemde bulundun. Mahkeme heyeti ne hissetti, bu konuda düşüncelerin ne? Tahliye bekliyor muydun?

Hakkımızda hazırlanan sözüm ona iddianame bırakın yırtılmayı dokunulmayı bile haketmiyordu. Bu iddianame ancak yırtılabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı yargı mensupları böyle keyfi işlere imza atmamalı eğer bunu bile isteye yapıyorlarsa da gerekli tepkiyi almalı. Çünkü bilmeliler ki bizi esir alabilirler fakat teslim alamazlar.

Açıkçası mahkemeye herhangi bir beklentiyle çıkmadım. Tahliye ya da tutukluluğa devam kararını düşünmemeye çalıştım, sadece milyonlarca kişinin, halkımızın sesi olmaya gayret ettim. Bu tür rezil dosyalarda verilecek kararların bizim için bir önemi olmaması lazım diye düşünüyorum.

Yaşadıklarını da göz önünde bulundurursak basın ve ifade özgürlüğü açısından Türkiye’deki mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsun?

Basın ve ifade özgürlüğü son dönemde dört koldan kıskaca alınmış durumda. Hem yargı hem de sermaye taciziyle nefesimiz kesilmek isteniyor. Ama bizim işimizi halk adına halktan yana yaptığımız sürece hem nefes almaya hem de nefes olmaya devam edeceğiz. Çalışmamız, yılmadan halkımıza hizmet etmemiz lazım.