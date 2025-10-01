Furkan Karabay yarın hakim karşısına çıkacak

Giriş / Abone Ol
Gazeteci Furkan Karabay’ın, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri nedeniyle açılan davadaki karar duruşması yarın İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Güncel
  • 01.10.2025 13:34
  • Giriş: 01.10.2025 13:34
  • Güncelleme: 01.10.2025 15:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Furkan Karabay'ın karar duruşması yarın (2 Ekim Perşembe) görülecek.

Duruşma, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın saat 11:30'da görülecek.

Avukat Enes Ermaner, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava için dayanışma çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

8 Kasım 2024'te gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, 10 Kasım 2024'te de tutuklanmıştı.

Karabay'ın gözaltına alınma gerekçesinin tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ilişkin paylaşımları olduğu öğrenilmişti.

Karabay, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları ile tutuklanmıştı.

