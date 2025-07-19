Furkan Karabay’a özgürlük için bir araya geldiler

HABER MERKEZİ

Gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Filiz Gazi, dün Üsküdar’daki Tekin Kitabevi’nde tutuklu gazeteci Furkan Karabay için bir dayanışma etkinliği düzenlendi ve “Gurban” kitabını okurlar için imzaladı.

Karabay’ın meslektaşları ve okurları, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Konuşmacılar, 65 gündür iddianame dahi hazırlanmadan tutuklu bulunan Furkan Karabay’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için çağrıda bulundu.

Barış Terkoğlu, konuşmasında şunları söyledi: “Bu ülkede hukuksuzluk yapanlar gece rahat uyusunlar diye Furkan'ı cezaevinde uyutuyorlar. Furkan'ın hangi harfi eksik kaldıysa, hangi kelimesi eksik kaldıysa, hangi yazısı eksik kaldıysa biz tamamlayacağız. Burada dayanışma için buluştuk. İnanıyorum ki çok kısa süre sonra Furkan da bizimle birlikte olacak, yazmaya devam edecek.”

Ilgaz Gökırmaklı ise Karabay’ı her hafta cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Keyfi, morali yerinde. İçeriden de gazetecilik yapmaya devam ediyor, bir an önce Furkan’ın özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

“FURKAN YAZMAYA DEVAM EDECEK”

Barış Pehlivan, “Furkan kardeşim, dostum, meslektaşım için buradaydık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Furkan yazmaya devam edecek ve özgürlüğünde tekrar bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Filiz Gazi, Karabay ile ilgili iddianamenin halen hazırlanmadığını vurgulayarak, “Arkadaşımızın bir an önce özgürlüğe kavuşmasını ve mesleğe dönmesini istiyoruz” dedi.

Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ise gazeteciliğin halkın haber alma hakkını koruyan bir kamu görevi olduğunun altını çizerek, “Furkan çok genç ve değerli bir yazar. Gazetecilik yalnızca meslek değil; halkın bilgilenme hakkını savunmak demek. Bu sorumluluğun bilinciyle her zaman yanındayız” açıklamasını yaptı.

Katılımcılar, Karabay’ın kaleme aldığı “Gurban” kitabını okurları için imzalarken, onun yokluğunda sözü ve kalemi yaşatacaklarını vurguladı.