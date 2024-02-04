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Furkan Korkmaz’dan Brooklyn potasına 10 sayı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2024 11:53
  • Giriş: 04.02.2024 11:53
  • Güncelleme: 04.02.2024 11:54
Kaynak: İHA
Furkan Korkmaz’dan Brooklyn potasına 10 sayı

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Brooklyn Nets’e 136-121’lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 18. yenilgisini aldı. 

Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn’de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi olurken, Mikal Bridges de 23 sayı ile eşlik etti.

Philadelphia’da ise Tyrese Maxey 23 sayı, 5 asist ve Kelly Oubre da 16 sayı, 4 ribaund ile oynarken, Furkan Korkmaz da 27 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile katkı verdi. 

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