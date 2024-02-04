Furkan Korkmaz’dan Brooklyn potasına 10 sayı

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Brooklyn Nets’e 136-121’lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 18. yenilgisini aldı.

Ligdeki 20. galibiyetini kazanan Brooklyn’de Cam Thomas 40 sayı, 5 asistle maçın en skorer ismi olurken, Mikal Bridges de 23 sayı ile eşlik etti.

Philadelphia’da ise Tyrese Maxey 23 sayı, 5 asist ve Kelly Oubre da 16 sayı, 4 ribaund ile oynarken, Furkan Korkmaz da 27 dakika parkede kaldı ve 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile katkı verdi.