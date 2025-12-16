Furkan Torlak hakkında yeni iddialar

Sabah gazetesinin Mehmet Akif Ersoy ile ilgili haberinden sonra İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

Cem Küçük, TGRT Haber'deki programda uyuşturucu operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Furkan Torlak ile ilgili de konuştu.

Küçük, değerlendirmesinde, "Ben daha önce bu Furkan hakkında defalarca Külliye'de benim hakkımda, başkaları hakkında yaygara yaptığını birinci elden biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Numan Bey'lerin ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara Turizm Bakanlığı'na gitmiş, tutmamışlar. Fahrettin Altun giderayak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başına atamış" dedi.

"2-3 kişinin verdiği ifadelerde Furkan'ın da adı geçiyor" diyen Küçük, "Özel hayatını beni ilgilendirmiyor ama uyuşturucu testinden Furkan'ın da geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira. Bindiğin araba 10 milyon lira" diyen Küçük, şunlar söyledi: "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Bizde belgeleriyle de mevcut. Arsaları kapattığın vb. biliniyor. Bakanlar hakkında bile, işte 'şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı' deyip bir havuz yapıyor, 'böyle istedi Cumhurbaşkanı' diyerek o kişiler hakkında olumsuz raporlar hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la illgili Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etmişti.

Torlak, yaptığı açıklamada, "Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum" demişti.