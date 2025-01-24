Furkan Vakfı'nın Ulus Meydanı'ndaki gösterisinde 34 kişi gözaltına alındı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda gösteri yaptı.

Polis ekipleri 34 göstericiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.