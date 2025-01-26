Füsun Demirel'in oğlu, Pegasus uçağında zehirlendi: "Şikayetçiyim"

Oyuncu Füsun Demirel, 25 Ocak tarihinde sabah 03:20'de Dubai'den kalkan ve Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus'a ait uçakta oğlunun yediği tavuklu wrap yüzünden zehirlendiğini açıkladı.

Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün (25.01.25) sabah 03.20 de Dubai'den kalkan Sabiha Gökçen'e iniş yapan PC741 sefer sayılı uçakta satın alınan tavuklu wrap ile oğlum zehirlendi. Adlı vaka olarak rapor tutan hastane olay için şikayetçi olmamızı önerdi. Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medyadan duyurmak istedim" dedi.

"Kimse Pegasus'a ait uçakta tavuklu sandvic falan yemesin" diyen Demirel, "Bugün çok ciddi bir sağlık sorununu atlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirel, "Pegasus insanlara bozuk tavuklu sandvic yedirecek kadar mı küçüldüğünüz? Oğlum hayatı tehlikeye atlattı. Sizden şikayetçiyim!" ifadelerini kullandı.