Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Gürcistan: 0 - Türkiye: 2 (İlk yarı)
Stat: Boris Paichadze Ulusal
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Goller: Dk. 3 Mert Müldür, Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 21 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 39 Lochosvili, Dk. 40 Kakabadze (Gürcistan)
TİFLİS (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.
10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.
41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.