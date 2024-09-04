Futbol dünyası başka, işçi sınıfı hayatı başka

Spor Servisi

Rayo Vallecano’nun 23 yaşındaki forveti Sergio Camello, ABC gazetesine verdiği röportajında "Annem ayda 700 euro kazanırken beni 600 euroluk bir tişörtle göremezsiniz" dedi. Camillo futbol dünyasında karşılaştığı profesyonel hayat ile işçi sınıfından gelen kökenleri arasındaki derin farkı vurgulayarak Atletico Madrid’den ayrılması durumunda Rayo Vallecano’da kalmak istediğini kaydetti.

Oyuncu, "Atletico gibi daha fazla egonun, daha fazla yıldızın olduğu bir soyunma odasından geliyorum. Burada ise Üçüncü Lig’de, İkinci Lig’de yıllarca emek vermiş insanlar var... Atletico gibi bir kulüpte Şampiyonlar Ligi finallerinde oynamış oyuncular var, dünya şampiyonları var... Onlar gerçek insanlar değiller demek istemiyorum. Ben bir balonun içindeysem, onlar daha büyük bir balonun içinde yaşıyorlar."