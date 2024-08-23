Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

- Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)

Yarın:

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek

Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelenmişti.

- Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)

19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)

21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ağustos Çarşamba:

21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)