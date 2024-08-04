Futbol kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Paris, Lyon, Nantes ve Marsilya'da oynanan müsabakalarda Japonya'yı uzatma dakikalarında 1-0 yenen ABD, Fransa'yı 1-0 mağlup eden Brezilya, normal süresi 2-2 biten maçta uzatma ve penaltı atışları sonucu Kolombiya'ya 6-4 üstünlük kuran İspanya ile normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanıp uzatma ve penaltılar neticesinde Kanada'ya 4-2 üstünlük kuran Almanya adını finale yazdırdı.

6 Ağustos Salı günü oynanacak yarı final eşleşmelerinin TSİ programı şöyle:

19.00 ABD-Almanya (Lyon)

21.00 Brezilya-İspanya (Marsilya)