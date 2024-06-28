Futbol kötü, sonuç çok iyi

Ulusal Takım grubunu ikinci bitirerek son 16’ya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar özellikle sahadaki performansıyla tatmin etmese de aldığı sonuçlarla mutlu etti.

Sercan SİNECAN

EURO 2024’te grup aşaması önceki gün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye Ulusal Futbol Takımı F Grubu’nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ikinci sırada tamamladı. Son 16’da Avusturya’yla çeyrek final mücadelesi verecek olan kırmızı-beyazlıların grup aşamasındaki performansı çok tatmin edici değildi. Her ne kadar atılan 5 gol, alınan 6 puan olsa da özellikle Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri fazlasıyla tartışıldı.

Portekiz karşısındaki etkisiz görüntü Gürcistan’a verilen pozisyonlar, Çekya karşısında maçın büyük bölümünde rakibe karşı bir kişi fazla oynamanın getirdiği avantaja rağmen istenenlerin yapılamaması takımın eksileri olarak dikkat çekti.

Bir sonraki turda turnuvanın şu ana kadarki en iyi futbol oynayan takımlarından biri olan Avusturya ile karşılaşacak olan Türkiye’nin bu turu geçmek için grup aşamasından çok daha iyi bir futbol ortaya koyması gerekecek.

DİKKAT ÇEKENLER

Turnuvada attığı 5 golle en golcü takımlar sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Türkiye’nin tüm golleri farklı oyunculardan geldi. Grup aşamasında ay-yıldızlı ekibin gollerini Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun attı.

Yalnızca Portekiz maçında gol atamayan Türkiye, grupta oynadığı 3 maçta da kalesinde gol gördü. Beş gol atan Ulusal Takım, üç maçta toplam beş de gol yedi.

16 SARI KART

Ulusal Takım, EURO 2024’te oynadığı 3 maçta toplam 16 sarı kart gördü ve grup aşamasında en fazla kart gören takım oldu. Türkiye’nin ardından grup aşamasında en fazla sarı kart gören takımlar sıralamasında 13 kartla Çekya ve 10’ar sarı kartla Avusturya ile Macaristan üst sıralarda yer aldı. Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın 2’şer sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, cezasını Çekya maçında çekti, Hakan ve Samet ise Avusturya maçında forma giyemeyecek. Grup aşamasında yalnızca 3 kırmızı kart çıktı, bunların ikisini Çek, birini ise İskoç oyuncular gördü.

Teknik direktör Vincenzo Montella, grup aşamasında 26 kişilik aday kadrosundaki 21 oyuncuya forma şansı verdi. İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım şampiyonada henüz süre bulamayan isimler oldu.

Kırımızı-beyazlılar, 25,8 yaş ortalamasıyla EURO 2024’te son 16 turuna kalan en genç takım oldu. Ulusal Takım’da 20 yaş altında 3 oyuncu bulunuyor. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız milli takımın genç oyuncuları olarak dikkati çekiyor.

Türkiye’nin ardından son 16 turunun en genç ekipleri sıralamasında İngiltere (26,1), Hollanda (26,4), İtalya (26,5) ve Avusturya (26,7) geliyor.​​​​​​​ Türkiye son 16 turundaki rakibi Avusturya, güçlü rakiplerini geçerek lider olarak gruptan çıkmayı başardı.

Son Dünya Kupası finalisti Fransa’nın yanı sıra Avrupa’nın önemli futbol ülkeleri Hollanda ve Polonya ile mücadele eden Avusturya, 2 galibiyetle 6 puanla zirvede yer aldı. İlk maçında Fransa’ya 1-0 kaybeden Ralf Rangnick’in ekibi, ikinci maçında Polonya’yı 3-1 ve son maçında da Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.