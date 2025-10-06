Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Ligde 7. hafta maçları tamamlandı - Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu
İSTANBUL (AA) - Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor ve Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, zirvedeki yerini korudu.
Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GÜZİDE GEBZESPOR
|7
|6
|1
|0
|17
|4
|13
|19
|2.MARDİN 1969 SPOR
|7
|5
|1
|1
|17
|5
|12
|16
|3.BURSASPOR
|7
|5
|0
|2
|20
|4
|16
|15
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|4
|2
|1
|17
|7
|10
|14
|5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|7
|4
|2
|1
|14
|4
|10
|14
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|7
|4
|1
|2
|17
|4
|13
|13
|7.ALİAĞA FUTBOL
|7
|4
|1
|2
|12
|5
|7
|13
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|7
|3
|3
|1
|10
|9
|1
|12
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|7
|2
|5
|0
|9
|3
|6
|11
|10.MUŞSPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|7
|2
|3
|2
|8
|10
|-2
|9
|12.FETHİYESPOR
|7
|2
|2
|3
|11
|10
|1
|8
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|7
|2
|2
|3
|7
|8
|-1
|8
|14.KCT 1461 TRABZON FK
|7
|1
|3
|3
|10
|11
|-1
|6
|15.SOMASPOR
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|7
|0
|0
|7
|1
|21
|-20
|0
|17.ADANASPOR
|7
|0
|0
|7
|1
|38
|-37
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|7
|0
|1
|6
|5
|30
|-25
|-41
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
- Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|7
|7
|0
|0
|18
|5
|13
|21
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|7
|6
|1
|0
|16
|6
|10
|19
|3.MUĞLASPOR
|6
|4
|2
|0
|15
|3
|12
|14
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|6
|4
|2
|0
|11
|5
|6
|14
|5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|6
|3
|2
|1
|15
|9
|6
|11
|7.İSKENDERUNSPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|8
|2
|10
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|7
|3
|1
|3
|10
|9
|1
|10
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|7
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|9
|10.MERKÜR JET ERBAASPOR
|7
|2
|2
|3
|11
|12
|-1
|8
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|12
|-5
|8
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|6
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|7
|13.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|6
|2
|1
|3
|3
|5
|-2
|7
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|7
|2
|1
|4
|7
|10
|-3
|7
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|16.KEPEZSPOR
|7
|1
|2
|4
|4
|13
|-9
|5
|17.ALTINORDU
|7
|0
|3
|4
|3
|11
|-8
|3
|18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|0
|2
|5
|6
|15
|-9
|2
|19.BUCASPOR 1928
|6
|0
|1
|5
|5
|16
|-11
|1