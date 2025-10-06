Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Ligde 7. hafta maçları tamamlandı - Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 21:42
  • Giriş: 06.10.2025 21:42
  • Güncelleme: 06.10.2025 21:42
Kaynak: AA
Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor ve Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, zirvedeki yerini korudu.

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.GÜZİDE GEBZESPOR76101741319
2.MARDİN 1969 SPOR75111751216
3.BURSASPOR75022041615
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ74211771014
5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR74211441014
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR74121741313
7.ALİAĞA FUTBOL7412125713
8.ANKARA DEMİRSPOR7331109112
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR725093611
10.MUŞSPOR7322139411
11.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR7232810-29
12.FETHİYESPOR7223111018
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK722378-18
14.KCT 1461 TRABZON FK71331011-16
15.SOMASPOR7115916-74
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL7007121-200
17.ADANASPOR7007138-370
18.YENİ MALATYASPOR7016530-25-41

NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

- Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR77001851321
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR76101661019
3.MUĞLASPOR64201531214
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR6420115614
5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK7331119212
6.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR6321159611
7.İSKENDERUNSPOR7313108210
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR7313109110
9.GMG KASTAMONUSPOR73041011-19
10.MERKÜR JET ERBAASPOR72231112-18
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7223712-58
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ61416517
13.BEYKOZ ANADOLUSPOR621335-27
14.KARACABEY BELEDİYESPOR7214710-37
15.MKE ANKARAGÜCÜ6123610-45
16.KEPEZSPOR7124413-95
17.ALTINORDU7034311-83
18.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ7025615-92
19.BUCASPOR 19286015516-111
BirGün'e Abone Ol