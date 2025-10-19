Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Ligde 9. hafta maçları tamamlandı - Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı
Ligde 9. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969 SPOR
|9
|7
|1
|1
|23
|7
|16
|22
|2.BURSASPOR
|9
|7
|0
|2
|25
|5
|20
|21
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|9
|6
|3
|0
|18
|5
|13
|21
|4.ALİAĞA FUTBOL
|9
|6
|1
|2
|23
|6
|17
|19
|5.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|9
|5
|3
|1
|17
|6
|11
|18
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|9
|5
|2
|2
|21
|7
|14
|17
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|9
|4
|4
|1
|11
|9
|2
|16
|8.MENEMEN FK
|9
|4
|3
|2
|18
|11
|7
|15
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|9
|3
|5
|1
|11
|5
|6
|14
|10.MUŞSPOR
|9
|4
|2
|3
|16
|11
|5
|14
|11.FETHİYESPOR
|9
|3
|2
|4
|19
|12
|7
|11
|12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|9
|2
|4
|3
|10
|13
|-3
|10
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|9
|2
|3
|4
|13
|14
|-1
|9
|14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|9
|2
|2
|5
|7
|10
|-3
|8
|15.SOMASPOR
|9
|1
|1
|7
|9
|23
|-14
|4
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|9
|1
|1
|7
|5
|21
|-16
|4
|17.ADANASPOR
|9
|0
|0
|9
|3
|50
|-47
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|9
|0
|1
|8
|7
|41
|-34
|-41
Not: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
- Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|9
|7
|2
|0
|19
|6
|13
|23
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|9
|7
|1
|1
|17
|8
|9
|22
|3.MUĞLASPOR
|8
|5
|2
|1
|18
|5
|13
|17
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|8
|5
|2
|1
|19
|9
|10
|17
|5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|9
|4
|2
|3
|16
|13
|3
|14
|7.MERKÜR JET ERBAASPOR
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|14
|8.İSKENDERUNSPOR
|9
|4
|1
|4
|13
|11
|2
|13
|9.ADANA 01 FK
|9
|3
|3
|3
|11
|11
|0
|12
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|9
|4
|0
|5
|11
|13
|-2
|12
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|8
|2
|5
|1
|9
|5
|4
|11
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|14
|-5
|11
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|14.KEPEZSPOR
|8
|2
|2
|4
|5
|13
|-8
|8
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|8
|2
|1
|5
|4
|9
|-5
|7
|16.KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|15
|-8
|7
|17.ALTINORDU
|8
|0
|4
|4
|4
|12
|-8
|4
|18.KARAMAN FK
|9
|0
|3
|6
|6
|17
|-11
|3
|19.BUCASPOR 1928
|8
|0
|2
|6
|8
|20
|-12
|2