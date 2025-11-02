Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Ligde 11. hafta mücadelesi tamamlandı - Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Futbolda Nesine 2. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.
Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplara oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|11
|8
|2
|1
|28
|8
|20
|26
|2.BURSASPOR
|11
|8
|1
|2
|29
|8
|21
|25
|3.ALİAĞA FUTBOL
|11
|7
|1
|3
|26
|7
|19
|22
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|11
|6
|4
|1
|19
|9
|10
|22
|5.ISBAŞ ISPARTA 32
|11
|6
|3
|2
|21
|10
|11
|21
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|11
|6
|2
|3
|24
|10
|14
|20
|7.MENEMEN FK
|11
|5
|4
|2
|21
|13
|8
|19
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|3
|19
|9.MUŞSPOR
|11
|5
|3
|3
|22
|13
|9
|18
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|11
|4
|5
|2
|15
|7
|8
|17
|11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|11
|4
|2
|5
|11
|11
|0
|14
|12.FETHİYESPOR
|11
|3
|3
|5
|21
|15
|6
|12
|13.KCT 1461 TRABZON FK
|11
|3
|3
|5
|17
|18
|-1
|12
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|11
|2
|6
|3
|12
|15
|-3
|12
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|11
|2
|1
|8
|8
|25
|-17
|7
|16.SOMASPOR
|11
|1
|2
|8
|10
|26
|-16
|5
|17.ADANASPOR
|11
|0
|1
|10
|3
|55
|-52
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|11
|0
|1
|10
|8
|48
|-40
|-41
NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.
- Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|10
|8
|2
|0
|23
|8
|15
|26
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|11
|8
|1
|2
|21
|14
|7
|25
|3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|10
|7
|2
|1
|21
|9
|12
|23
|4.MUĞLASPOR
|10
|6
|2
|2
|21
|8
|13
|20
|5.MERKÜR JET ERBAASPOR
|11
|6
|2
|3
|23
|16
|7
|20
|6.İSKENDERUNSPOR
|11
|6
|1
|4
|16
|11
|5
|19
|7.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|10
|5
|2
|3
|21
|13
|8
|17
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|10
|5
|2
|3
|19
|13
|6
|17
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|3
|15
|10.ADANA 01 FK
|11
|4
|3
|4
|13
|16
|-3
|15
|11.GMG KASTAMONUSPOR
|11
|5
|0
|6
|13
|16
|-3
|15
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|19
|-4
|14
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|10
|2
|6
|2
|12
|9
|3
|12
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|3
|1
|7
|10
|19
|-9
|10
|15.KEPEZSPOR
|10
|2
|2
|6
|6
|22
|-16
|8
|16.KARAMAN FK
|11
|1
|4
|6
|9
|18
|-9
|7
|17.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|10
|2
|1
|7
|5
|15
|-10
|7
|18.ALTINORDU
|10
|0
|4
|6
|4
|15
|-11
|4
|19.BUCASPOR 1928
|10
|0
|2
|8
|11
|25
|-14
|2