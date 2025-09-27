Giriş / Abone Ol
Ligde 4. haftanın perdesi, oynanan 11 maçla açıldı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2025 20:44
Kaynak: AA
Futbol: Nesine 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi başladı.

Dört grupta oynanan 11 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Polatlı 1926-Çorluspor 1947: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0

Kestel Çilekspor-Etimesgutspor: 0-2

Bursa Nilüfer Futbol-İnkılap Futbol: 1-0

- 2. Grup

Mdgrup Osmaniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-0

Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38: 1-0

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Niğde Belediyespor: 1-2

- 3. Grup

1926 Bulancakspor-52 Orduspor: 2-2

Amasyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Çayelispor-Tokat Belediyespor: 0-2

- 4. Grup

İzmir Çoruhlu FK-Söke 1970: 0-1

