Futbol: Nesine 3. Lig
Ligde 4. haftanın perdesi, oynanan 11 maçla açıldı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi başladı.
Dört grupta oynanan 11 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Polatlı 1926-Çorluspor 1947: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
Kestel Çilekspor-Etimesgutspor: 0-2
Bursa Nilüfer Futbol-İnkılap Futbol: 1-0
- 2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-0
Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38: 1-0
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Niğde Belediyespor: 1-2
- 3. Grup
1926 Bulancakspor-52 Orduspor: 2-2
Amasyaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Çayelispor-Tokat Belediyespor: 0-2
- 4. Grup
İzmir Çoruhlu FK-Söke 1970: 0-1