Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbol: Nesine 3. Lig

Ligde 9. haftasında 21 karşılaşma oynandı

Ajans Haberleri
  • 02.11.2025 20:12
  • Giriş: 02.11.2025 20:12
  • Güncelleme: 02.11.2025 20:12
Kaynak: AA
Futbol: Nesine 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 9. hafta maçlarına devam edildi.

Gruplarda bugün oynanan 21 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol: 1-1

Galataspor-Çorluspor 1947: 0-2

İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926: 0-1

Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1

Yalova FK 77-Bulvarspor: 4-1

Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor: 2-0

- 2. Grup

Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor: 0-2

Silifke Belediyespor-Kilis 1984: 1-1

Diyarbekirspor-Kırıkkale FK: 2-1

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1

Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-4

- 3. Grup

Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor: 1-2

Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1

Amasyaspor-1926 Bulancakspor: 0-1

52 Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

- 4. Grup

Kütahyaspor-Altay: 2-0

Alanya 1221-İzmir Çoruhlu FK: 1-0

Bornova 1877-Eskişehirspor: 0-1

Karşıyaka-Oktaş Uşakspor: 1-0

BirGün'e Abone Ol