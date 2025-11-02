Futbol: Nesine 3. Lig
Ligde 9. haftasında 21 karşılaşma oynandı
İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 9. hafta maçlarına devam edildi.
Gruplarda bugün oynanan 21 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnkılap Futbol: 1-1
Galataspor-Çorluspor 1947: 0-2
İnegöl Kafkasspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Polatlı 1926: 0-1
Astor Enerji Çankayaspor-Bursa Nilüfer Futbol: 2-1
Yalova FK 77-Bulvarspor: 4-1
Küçükçekmece Sinopspor-Kestel Çilekspor: 2-0
- 2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor-Karaköprü Belediyespor: 0-2
Silifke Belediyespor-Kilis 1984: 1-1
Diyarbekirspor-Kırıkkale FK: 2-1
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-4
- 3. Grup
Düzce Cam Düzcespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Tch Group Zonguldakspor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967: 1-1
Amasyaspor-1926 Bulancakspor: 0-1
52 Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
- 4. Grup
Kütahyaspor-Altay: 2-0
Alanya 1221-İzmir Çoruhlu FK: 1-0
Bornova 1877-Eskişehirspor: 0-1
Karşıyaka-Oktaş Uşakspor: 1-0