Futbol Panteonlarındaki Tanrılar

Spor Servisi

Gazetemiz BirGün’ün spor yazarı Müslüm Gülhan’ın “Futbol Panteonlarındaki Tanrılar, İki Kaleli Çoktanrılı Oyun” adlı kitabı Sancı Yayınları’ndan çıktı. Tarihsel bağlamda futbolun ele alındığı kitap, günümüzde futbolun değişen dinamiklerini tarihsel kökenleriyle ele alıyor. Kitapta Kuzey İrlandalı unutulmaz oyuncu George Best’ten “Taçsız Kral” Metin Oktay’a, Totti’den Iniesta’ya futbol dünyasında öne çıkmış futbolcuların hikayelerine yer veriliyor.

Kitapta Dr. Erdal Atabek’ten yapılan alıntıda şöyle deniliyor: “Bütün bilinçdışımız ortada; öfkemiz, sevincimiz, kederimiz, acımız, umudumuz, umutsuzluğumuz her şeyimiz ortada ve hep birlikte yapıyoruz bunu. Kolektif bir psikoterapi seansı. Ben bunu bir ayin olarak değerlendiriyorum. Bir maç değildir; ayindir. Bu eski çağların din ayinleri gibi ayin.”

Kitabın bir diğer çarpıcı bölümlerinden birisi de çoktanrıcılık ve futbol ilişkisinin ele alınması. Sanayi Devrimi’nin İngiliz futboluna etkisi, Arjantin’de cunta döneminde yapılan dünya kupası, 1974’te yapılan kupa finali konularının da yer yer aldığı kitap bir arşiv niteliğinde.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Müslüm Gülhan’ın “Futbol Panteonlarındaki Tanrılar, İki Kaleli Çoktanrılı Oyun” kitabı tüm kitapevlerinden temin edilebilir.