Futbol Para Ligi 2025 raporu yayımlandı: İlk 20'ye hangi kulüpler girdi?

Deloitte, yayımladığı "Futbol Para Ligi 2025" raporunda, futbol kulüpleri arasındaki gelir yarışının hız kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Deloitte tarafından 28'incisi paylaşılan rapor, futbol endüstrisinin ekonomik boyutuna ışık tuttu.

İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa'nın 5 büyük ligi başta olmak üzere tüm dünyadan her yıl en fazla gelir üreten 20 takımı belirleyen araştırma, futbol kulüplerinin gelir akışlarındaki değişime dair iç görüler sundu.

Araştırmaya göre, 2023-2024 sezonunda Deloitte Futbol Para Ligi kulüpleri, bir önceki sezona göre yüzde 6 artışla toplamda 11,2 milyar euro gelir elde ederek, rekor kırdı.

REAL MADRİD TARİHE GEÇTİ

İspanyol futbol takımı Real Madrid tek bir sezonda 1 milyar euro gelir elde eden ilk futbol kulübü olarak tarihe geçti. Kulübün yenilenen Bernabeu Stadyumu sayesinde ek gelirler sağlayan kulüp, maç günü ve ticari gelirlerde önceki sezona kıyasla yüzde 26 artış sağladı.

Bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euro'ya çıkaran kulüp, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından 482 milyon eurokazanç elde etti. Beş yıl sonra "En zengin kulüp" unvanını 2022-2023 sezonunda İngiliz futbol takımı Manchester City'den devralan kulübün, İngiliz takımıyla arasındaki gelir farkını bir sezonda 5 milyar euro'dan 207,9 milyar euro'ya yükseltmesi dikkati çekti.

Real Madrid’in gösterdiği gelir performansı sonucunda, 20 kulübü içeren listenin ilk ve son sırasındaki takımların gelir farkı ise yaklaşık 4 kata ulaşmış oldu.

Kulüplerin stadyum kapasitelerinin artması, genel bilet fiyatlarının yükselmesi ve üst düzey lüks ve ayrıcalıklı maç günü hizmetlerinin genişlemesi, maç günü gelirlerini yıllık bazda yüzde 11 artırdı. Böylece, bu gelir kalemi Para Ligi kulüpleri için bir kez daha en hızlı büyüyen gelir kaynağı oldu.

Maç günü geliri, raporun yayınlandığı tarihten bu yana ilk kez 2,1 milyar euro'yu aşarak toplam gelirin yüzde 18'ini oluşturdu. Bu oran, 2014-2015 sezonundan bu yana görülen en yüksek pay (yüzde 19) oldu.

İLK 10'DA 6 İNGİLİZ

Listenin ilk 10’unda 6 İngiliz, 2 İspanyol, 1 Fransız ve 1 Alman kulüp yer alıyor. İlk 20'de ise İngiltere'den 9 kulüp, İspanya, İtalya ve Fransa'dan 3’er kulüp ve 2 Alman kulübü kendine yer buldu.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şu şekilde: