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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ajans Haberleri
  • 16.12.2024 23:36
  • Giriş: 16.12.2024 23:36
  • Güncelleme: 16.12.2024 23:36
Kaynak: AA
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yenerek puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Zirvenin takipçisi Fenerbahçe ise RAMS Başakşehir'i 3-1 ile geçerek puanını 35'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.

- Sonuçlar

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 1-1

Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 2-1

Galatasaray-Trabzonspor: 4-3

- Puan durumu:

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY15132042182441
2.FENERBAHÇE15112239142535
3.REEDER SAMSUNSPOR1592429171229
4.İKAS EYÜPSPOR167542417726
5.GÖZTEPE157442821725
6.BEŞİKTAŞ157442417725
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FK156452521422
8.ONVO ANTALYASPOR156362026-621
9.TÜMOSAN KONYASPOR165561823-520
10.ÇAYKUR RİZESPOR156271622-620
11.KASIMPAŞA154742021-119
12.GAZİANTEP FK155372024-418
13.NET GLOBAL SİVASSPOR165382027-718
14.CORENDON ALANYASPOR154561518-317
15.TRABZONSPOR153752322116
16.BELLONA KAYSERİSPOR153661527-1215
17.SİPAY BODRUM FK154291221-914
18.ATAKAŞ HATAYSPOR151681324-119
19.ADANA DEMİRSPOR1512121235-235

- 17. hafta

Ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Antalyaspor (Kalyon)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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