Futbol taraftarları emeklilere katıldı

Dış Haberler

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de emeklilerin hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı her hafta düzenlediği protestolara bu kez futbol taraftarları da destek verdi. Aralarında tarihi rekabet bulunan futbol kulüplerini destekleyenlerin de bulunduğu taraftarlar, emekliler ve işçilerle birlikte omuz omuza yürüdü.

Polis, binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestoya sert müdahalede bulundu. Başkent Buenos Aires’te, binlerce emekli, futbol taraftarı ve işçi sendikası üyesi, Milei’nin ekonomik politikalarını protesto etmek amacıyla Ulusal Kongre önünde toplandı.

MARADONA’NIN YOLUNDA

Son bir haftadır sosyal medyada emeklilere destek çağrıları, Maradona'nın 1992'de “Emeklileri savunmamak için gerçek bir korkak olmalısınız” dediği bir video ile dolaşımdaydı. Polis, kalabalık bir Boca Juniors taraftar grubunun Kongre binasına ilerlemesi üzerine göstericilere biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle sert müdahalede bulundu. Çatışma sırasında en az 20 kişi yaralanırken 103 kişi gözaltına alındı. Arjantinli foto muhabiri Pablo Grillo, protestoları görüntülediği sırada başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Grillo'nun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.