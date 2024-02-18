Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Kaynak: AA
TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Esenler Erokspor, Diyarbekirspor deplasmanında 3-2 mağlup olurken, 1461 Trabzon'u sahasında 1-0 mağlup eden Vanspor, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi. Lider durumda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK, haftayı bay geçen ekip olurken, Belediye Derincespor'u deplasmanda 2-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, maç fazlasıyla liderliğe yükselen ekip oldu.
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