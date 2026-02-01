Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

- Kırmızı Grup:

TAKIM AV 1.BURSASPOR 22 16 56 15 41 50 2.MUŞSPOR 22 14 53 23 30 46 3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 21 14 52 14 38 45 4.ALİAĞA FUTBOL 22 13 47 16 31 43 5.MARDİN 1969 SPOR 20 12 41 18 23 40 6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 22 11 45 24 21 39 7.MENEMEN FK 22 11 41 22 19 39 8.GÜZİDE GEBZESPOR 21 32 17 15 35 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 22 10 38 22 16 31 10.KCT 1461 TRABZON FK 21 35 33 31 11.ANKARA DEMİRSPOR 22 27 35 -8 29 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 22 10 28 26 26 13.FETHİYESPOR 22 10 34 31 24 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 22 30 29 24 15.SOMASPOR 21 14 20 49 -29 15 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 21 14 22 61 -39 12 17.ADANASPOR 22 20 108 -99 18.YENİ MALATYASPOR 21 19 75 -67 -43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

- Beyaz Grup: