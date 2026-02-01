Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftayı zirvede tamamladı
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.
Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Kırmızı Grup:
TAKIM
AV
1.BURSASPOR
22
16
56
15
41
50
2.MUŞSPOR
22
14
53
23
30
46
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
21
14
52
14
38
45
4.ALİAĞA FUTBOL
22
13
47
16
31
43
5.MARDİN 1969 SPOR
20
12
41
18
23
40
6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
22
11
45
24
21
39
7.MENEMEN FK
22
11
41
22
19
39
8.GÜZİDE GEBZESPOR
21
32
17
15
35
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
22
10
38
22
16
31
10.KCT 1461 TRABZON FK
21
35
33
31
11.ANKARA DEMİRSPOR
22
27
35
-8
29
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
22
10
28
26
26
13.FETHİYESPOR
22
10
34
31
24
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
22
30
29
24
15.SOMASPOR
21
14
20
49
-29
15
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
21
14
22
61
-39
12
17.ADANASPOR
22
20
108
-99
18.YENİ MALATYASPOR
21
19
75
-67
-43
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
- Beyaz Grup:
TAKIM
AV
1.BATMAN PETROLSPOR
23
15
48
22
26
51
2.MUĞLASPOR
22
15
35
12
23
50
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
22
14
40
23
17
46
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
23
12
45
26
19
42
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
22
11
41
25
16
42
6.İSKENDERUNSPOR
23
12
39
28
11
40
7.ADANA 01 FK
23
11
32
21
11
40
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
22
11
52
26
26
37
9.GMG KASTAMONUSPOR
23
10
36
32
35
10.MKE ANKARAGÜCÜ
22
10
29
27
35
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
23
10
27
24
28
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
23
11
26
35
-9
26
13.MERKÜR JET ERBAASPOR
23
13
27
41
-14
24
14.KARACABEY BELEDİYESPOR
23
13
25
35
-10
22
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
22
13
21
37
-16
19
16.KARAMAN FK
23
13
18
45
-27
16
17.KEPEZSPOR
22
14
19
48
-29
16
18.ALTINORDU
23
14
13
44
-31
13
19.BUCASPOR 1928
23
17
28
50
-22
12