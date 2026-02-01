Giriş / Abone Ol
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftayı zirvede tamamladı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 19:24
  • Giriş: 01.02.2026 19:24
  • Güncelleme: 01.02.2026 19:25
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, taraftarı önünde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, Kırmızı Grup'ta 4 puan farkla lider konumda.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, Adana 01 FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kepezspor'u deplasmanda 2-1 yenen Muğlaspor, puanını 50'ye yükseltirken zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Kırmızı Grup'ta 22., Beyaz Grup'ta ise 24. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

- Kırmızı Grup:

TAKIM

AV

1.BURSASPOR

22

16

56

15

41

50

2.MUŞSPOR

22

14

53

23

30

46

3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

21

14

52

14

38

45

4.ALİAĞA FUTBOL

22

13

47

16

31

43

5.MARDİN 1969 SPOR

20

12

41

18

23

40

6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR

22

11

45

24

21

39

7.MENEMEN FK

22

11

41

22

19

39

8.GÜZİDE GEBZESPOR

21

32

17

15

35

9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

22

10

38

22

16

31

10.KCT 1461 TRABZON FK

21

35

33

31

11.ANKARA DEMİRSPOR

22

27

35

-8

29

12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

22

10

28

26

26

13.FETHİYESPOR

22

10

34

31

24

14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR

22

30

29

24

15.SOMASPOR

21

14

20

49

-29

15

16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU

21

14

22

61

-39

12

17.ADANASPOR

22

20

108

-99

18.YENİ MALATYASPOR

21

19

75

-67

-43

NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.

- Beyaz Grup:

TAKIM

AV

1.BATMAN PETROLSPOR

23

15

48

22

26

51

2.MUĞLASPOR

22

15

35

12

23

50

3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

22

14

40

23

17

46

4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR

23

12

45

26

19

42

5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

22

11

41

25

16

42

6.İSKENDERUNSPOR

23

12

39

28

11

40

7.ADANA 01 FK

23

11

32

21

11

40

8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

22

11

52

26

26

37

9.GMG KASTAMONUSPOR

23

10

36

32

35

10.MKE ANKARAGÜCÜ

22

10

29

27

35

11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

23

10

27

24

28

12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

23

11

26

35

-9

26

13.MERKÜR JET ERBAASPOR

23

13

27

41

-14

24

14.KARACABEY BELEDİYESPOR

23

13

25

35

-10

22

15.BEYKOZ ANADOLUSPOR

22

13

21

37

-16

19

16.KARAMAN FK

23

13

18

45

-27

16

17.KEPEZSPOR

22

14

19

48

-29

16

18.ALTINORDU

23

14

13

44

-31

13

19.BUCASPOR 1928

23

17

28

50

-22

12

