Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü

  • 09.02.2026 18:49
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BURSASPOR23163457164151
2.MUŞSPOR23154457243349
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR22153459154448
4.MARDİN 196922144445182746
5.ALİAĞA FUTBOL23135550193144
6.GÜZİDE GEBZESPOR23118437172041
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR23117546252140
8.MENEMEN FK23116642261639
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR23810540221834
10.ANKARA DEMİRSPOR239593035-532
11.KCT 1461 TRABZON FK228773534131
12.FETHİYESPOR2376103731627
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ2375112828026
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR235993031-124
15.SOMASPOR2244142352-2916
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2343162267-4512
17.ADANASPOR23112110115-1054
18.YENİ MALATYASPOR230221881-73-43

Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.

- Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR24166250222854
2.MUĞLASPOR23165238122653
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR23154442231949
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR231110242261643
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR24126645291642
6.ADANA 0124118533221141
7.İSKENDERUNSPOR2412483930940
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR23114852282437
9.GMG KASTAMONUSPOR2410683733436
10.MKE ANKARAGÜCÜ2310673028236
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2494113435-131
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2361072724328
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2474132842-1425
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2464142639-1322
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2355132238-1620
16.KEPEZSPOR2345142049-2917
17.KARAMAN FK2437141850-3216
18.ALTINORDU2428141445-3114
19.BUCASPOR 19282434172951-2213
