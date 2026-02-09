Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|23
|16
|3
|4
|57
|16
|41
|51
|2.MUŞSPOR
|23
|15
|4
|4
|57
|24
|33
|49
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|22
|15
|3
|4
|59
|15
|44
|48
|4.MARDİN 1969
|22
|14
|4
|4
|45
|18
|27
|46
|5.ALİAĞA FUTBOL
|23
|13
|5
|5
|50
|19
|31
|44
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|23
|11
|8
|4
|37
|17
|20
|41
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|23
|11
|7
|5
|46
|25
|21
|40
|8.MENEMEN FK
|23
|11
|6
|6
|42
|26
|16
|39
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|23
|8
|10
|5
|40
|22
|18
|34
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|9
|5
|9
|30
|35
|-5
|32
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|22
|8
|7
|7
|35
|34
|1
|31
|12.FETHİYESPOR
|23
|7
|6
|10
|37
|31
|6
|27
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|23
|7
|5
|11
|28
|28
|0
|26
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|23
|5
|9
|9
|30
|31
|-1
|24
|15.SOMASPOR
|22
|4
|4
|14
|23
|52
|-29
|16
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|23
|4
|3
|16
|22
|67
|-45
|12
|17.ADANASPOR
|23
|1
|1
|21
|10
|115
|-105
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|23
|0
|2
|21
|8
|81
|-73
|-43
Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.
- Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|24
|16
|6
|2
|50
|22
|28
|54
|2.MUĞLASPOR
|23
|16
|5
|2
|38
|12
|26
|53
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|23
|15
|4
|4
|42
|23
|19
|49
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|23
|11
|10
|2
|42
|26
|16
|43
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|24
|12
|6
|6
|45
|29
|16
|42
|6.ADANA 01
|24
|11
|8
|5
|33
|22
|11
|41
|7.İSKENDERUNSPOR
|24
|12
|4
|8
|39
|30
|9
|40
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|23
|11
|4
|8
|52
|28
|24
|37
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|10
|6
|8
|37
|33
|4
|36
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|10
|6
|7
|30
|28
|2
|36
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|9
|4
|11
|34
|35
|-1
|31
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|23
|6
|10
|7
|27
|24
|3
|28
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|24
|7
|4
|13
|28
|42
|-14
|25
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|6
|4
|14
|26
|39
|-13
|22
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|23
|5
|5
|13
|22
|38
|-16
|20
|16.KEPEZSPOR
|23
|4
|5
|14
|20
|49
|-29
|17
|17.KARAMAN FK
|24
|3
|7
|14
|18
|50
|-32
|16
|18.ALTINORDU
|24
|2
|8
|14
|14
|45
|-31
|14
|19.BUCASPOR 1928
|24
|3
|4
|17
|29
|51
|-22
|13