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Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

Ligde 23. hafta mücadeleleri oynandı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 16:39
  • Giriş: 31.01.2024 16:39
  • Güncelleme: 31.01.2024 16:39
Kaynak: AA
Futbol: TFF 2. Lig toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri bugün oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2

Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2

Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0

Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2

1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2

Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0

- Kırmızı Grup
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Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2

Isparta 32-Sarıyer: 1-0

Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1

İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

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