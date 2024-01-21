Futbol: Trendyol 1. Lig
Tuzlaspor: 2 - Altay: 0
Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şengül, Mehmet Dura
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gameli, Selim Ay, Mehmet Coşkun, Tidiany (Dk. 80 Hikmet Çiftçi), Ba (Dk. 90+1 Mehmet Zahit Çınar), Muhammed Akarslan, Togui, Umar (Dk. 90+2 Çağrı Giritlioğlu), Ahmethan Köse (Dk. 80 Mamba)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 46 Onur Efe), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 90 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Mehmet Gündüz (Dk. 83 Caner Baycan), Deniz Kadah (Dk. 83 Murat Uluç)
Goller: Dk. 44 Togui, Dk. 87 Mamba (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ba, Dk. 84 Umar (Tuzlaspor), Dk. 67 İbrahim Öztürk, Dk. 75 Onur Efe, Dk. 76 Deniz Kadah (Altay)
İSTANBUL (AA) - Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti.