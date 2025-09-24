Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbol: Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor: 1 - Manisa FK: 4

Ajans Haberleri
  • 24.09.2025 17:07
  • Giriş: 24.09.2025 17:07
  • Güncelleme: 24.09.2025 17:07
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk. 46 Tolga Kalender), Bacuna, Ndongala, Emirhan Acar (Dk. 46 Topalli), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 74 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Gani Burgaz), Mulumba, Samake (Dk. 73 Hikmet Çiftçi), Douglas Tanque

Manisa FK: Samet Karabatak, Yusuf Talum (Dk. 89 Fırat İnal), Kadir Kaan Yurdakul, Diony (Dk. 80 Yunus Emre Yüce), Ada İbik, Benrahou (Dk. 70 Lindseth), Cissokho, Burak Süleyman (Dk. 69 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Toure (Dk. 80 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 28, 72 Diony, Dk. 41 Benrahou, Dk. 68 Burak Süleyman, (Manisa FK), Dk. 56 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Emirhan Acar, Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 64 Cissokho (Manisa FK)

BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yendi.

BirGün'e Abone Ol