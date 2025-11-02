Giriş / Abone Ol
Futbol: Trendyol 1. Lig

Manisa FK: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 3

  • 02.11.2025 17:25
Kaynak: AA
Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 80 Yasin Güreler), Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem (Dk. 46 Ayberk Karapo), Cissokho, Toure (Dk. 56 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Osman Kahraman), Lindseth, Burak Süleyman, Diony

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 88 Kouyate), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 22 Alberk Koç), Sinan Kurt (Dk. 87 Aytaç Kara), Poko (Dk. 75 Oktay Aydın), Celal Hanalp, Traore, Moreno (Dk. 75 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 36 Murat Uçar, Dk. 63 Traore, Dk. 89 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Lindseth, Dk. 67 Ayberk Karapo, Dk. 86 Herelle (Manisa FK), Dk. 48 Celal Hanalp, Dk. 52 Poko, Dk. 84 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)

MANİSA (AA) - Trendyol 1. Lig'in 12. Haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

