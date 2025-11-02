Giriş / Abone Ol
Futbol: Trendyol 1. Lig

İstanbulspor: 0 - Atko Grup Pendikspor: 0

  • 02.11.2025 17:27
  • Giriş: 02.11.2025 17:27
  • Güncelleme: 02.11.2025 17:27
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Beyaz, Ramazan Ufuk Avdaş

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 80 Yusuf Ali Özer), Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 86 Cham), Mamadou (Dk. 80 Ömer Faruk Duymaz), Dijlan Aydın (Dk. 46 Krstovski), Loshaj, Emir Kaan Gültekin, Mustafa Sol (Dk. 46 Sambissa)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan, Hakan Yeşil (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Bekir Karadeniz (Dk. 60 Sequeira), Denic (Dk. 77 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 60 Thuram)

Kırmızı kart: Dk. 27 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 45+2 Soldo, Dk. 65 Thuram, Dk. 90+2 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

