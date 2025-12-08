Futbol: Trendyol 1. Lig
Arca Çorum FK: 2 - Atko Grup Pendikspor: 0
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alperen Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Pedrinho, Samudio, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan)
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Erdem Gökçe (Dk. 28 Thuram), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 72 Görkem Bitin), Hüseyin Maldar, Mallik Wilks, Harris
Goller: Dk. 16 Yusuf Erdoğan, Dk. 42 Eze (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 34 Yiğit Fidan, Dk. 42 Denic, Dk. 45+5 Sequeira, Dk. 45+7 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45+1 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)
ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.