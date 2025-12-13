Futbol: Trendyol 1. Lig
Serikspor: 0 - Manisa FK: 1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 81 Sertan Taşgın), Martynov, Berkovskiy (Dk. 81 Gökhan Karadeniz), Silva, Amaral (Dk. 89 Sadygov), Kerem Şen (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparkmak)
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 90+5 Osman Kahraman), Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 90+5 Ada İbik), Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 85 Muhammed Enes Kirpit), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Gol: Dk. 1 Toure (Manisa FK),
Sarı kartlar: Dk. 15 Kerem Şen, Dk. 71 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 78 Silva (Serikspor), Dk. 50 Herelle, Dk. 55 Lindseth, Dk. 58 Toure (Manisa FK)
BALIKESİR (AA) - Antalya ekibi Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk etti. Manisa FK, deplasmanda rakibini 1-0 yendi.