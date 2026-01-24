Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbol: Trendyol 1. Lig

Serikspor: 0 - Esenler Erokspor: 3

Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 16:04
  • Giriş: 24.01.2026 16:04
  • Güncelleme: 24.01.2026 16:04
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode

Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)

İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, Serikspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 11'inci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 41'e yükseltti. 10'uncu yenilgisini yaşayan Serikspor ise 26 puanda kaldı.

BirGün'e Abone Ol