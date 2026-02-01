Giriş / Abone Ol
Futbol: Trendyol 1. Lig

Özbelsan Sivasspor: 0 - Atko Grup Pendikspor: 0

  • 01.02.2026 15:39
  • Giriş: 01.02.2026 15:39
  • Güncelleme: 01.02.2026 15:39
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 59 Emre Gökay), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir Turaç Böke

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan, Soldo, Berkay Sülüngöz, Thuram, Hakan Yeşil (Dk. 61 Adnan Uğur), Bekir Karadeniz, Hüseyin Maldar, Denic, Görkem Bitin (Dk. 69 Harris), Wilks (Dk. 82 Ahmet Karademir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Furkan Doğan, Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Charisis, Dk. 90+1 Mert Çelik, 90+2 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

