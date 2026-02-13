Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbol: Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK: 1 - Eminevim Ümraniyespor: 1

Ajans Haberleri
  • 13.02.2026 17:21
  • Giriş: 13.02.2026 17:21
  • Güncelleme: 13.02.2026 17:21
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

IĞDIR (AA) - Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

BirGün'e Abone Ol