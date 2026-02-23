Futbol: Trendyol 1. Lig
Atko Grup Pendikspor: 0 - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)
Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)
İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 1-0 yendi.