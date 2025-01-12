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Futbol: Trendyol Süper Lig

Trabzonspor: 5 - Onvo Antalyaspor: 0

Ajans Haberleri
  • 12.01.2025 18:17
  • Giriş: 12.01.2025 18:17
  • Güncelleme: 12.01.2025 18:17
Kaynak: AA
Futbol: Trendyol Süper Lig

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendi.

52. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Visca'nın ortasında, savunmanın arkasında Malheiro'nun kafa şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gitti: 2-0

64. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ara pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Malheiro'un düzgün vuruşunda, top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0

70. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor atağında Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek farkı 4'e çıkardı: 4-0

87. dakikada Mendy'in pasında, ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden filelere gitti: 5-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

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