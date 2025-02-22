Futbol: Trendyol Süper Lig
Net Global Sivasspor: 1 - TÜMOSAN Konyaspor: 1
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Dk. 46 Sonko), Ziya Erdal (Dk. 90 Turgunboev), Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 42 Pritchard), Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Emirhan Başyiğit), Simic, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Melih İbrahimoğlu (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 70 Boateng), Ndao, Prip (Dk. 70 Muhammet Tunahan Taşçı), Pedrinho (Dk. 83 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 73 Umut Nayir)
Goller: Dk. 8 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 13 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Melih İbrahimoğlu Dk. 32 Ndao, Dk. 57 Pedrinho, Dk. 85 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Murat Paluli, Dk. 90 Moutoussamy (Net Global Sivasspor)
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
75. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf Erdoğan ortaladı, Muhammet Tunahan Taşçı'nın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
76. dakikada Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.