Futbol: Trendyol Süper Lig
TÜMOSAN Konyaspor: 0 - Samsunspor: 2 (İlk yarı)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye
Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 41 Tomasson (Samsunspor)
KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.