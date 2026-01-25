Futbol: Trendyol Süper Lig
Hesap.com Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk)
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang
Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.
74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.