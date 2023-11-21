Futbol: UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son haftasında Galler karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.