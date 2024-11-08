Futbol: UEFA Avrupa Ligi: AZ Alkmaar: 3 - Fenerbahçe: 1

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu’nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetti.

Ev sahibi AZ Alkmaar Ro Zangelo Daal’ın 59. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 70. dakikada Yusuf En Nesyri’nin golüyle Fenerbahçe durumu 1-1’e getirdi. AZ Alkmaar 75. dakikada Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius ile skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup oldu.