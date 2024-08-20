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Futbol: UEFA Konferans Ligi

Play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u 3-0 yendi.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 22:00
  • Giriş: 20.08.2024 22:00
  • Güncelleme: 20.08.2024 22:00
Kaynak: AA
Futbol: UEFA Konferans Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başladı.

Play-off turu ilk maçında Ermenistan ekibi Noah, Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 4. dakikada Gregoria, 79. dakikada penaltıdan Manvelyan ve 90+3. dakikada ise Aias'ın golleriyle 3-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki diğer eşleşmelerin ilk maçları yarın ve 22 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

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