Futbol: UEFA Konferans Ligi
Ligin 6. haftasında yarın 18 maç oynanacak
İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak.
Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç)
23.00 Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
23.00 Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan)
23.00 Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta)
23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya)
23.00 Mainz 05 (Almanya) - Samsunspor
23.00 Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda)
23.00 Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda)
23.00 Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)
23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya)
23.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya)
23.00 Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)