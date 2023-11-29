Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftasında iki maç oynandı.

A Grubu mücadelesinde sahasında Manchester United'ı ağırlayan Galatasaray, iki farklı geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 29 ve 62. dakikalarda Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken, İngiliz ekibinin gollerini 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Galatasaray puanını 5'e, son sıradaki Manchester United ise 4'e çıkardı.

B Grubu'ndaki maçta ise Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, 2-0 geriden gelerek deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımını 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Sergio Ramos ve Youssef En Nesyri, konuk takımın gollerini ise Ismael Saibari, Nemanja Gudelj (kendi kalesine) ve Ricardo Pepi attı.

Ramos, 31 yıllık geçmişe sahip UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 10 bininci golünü atarak tarihe geçti.