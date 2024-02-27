Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, cinsiyetçi sözleri nedeniyle özür diledi

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar hakkında kullandığı cinsiyetçi ifadeler nedeniyle özür diledi.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, dün akşam oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a ettiği cinsiyetçi sözler nedeniyle özür diledi.

Maçın ardından konuşan Çelikler, ismini anmadan hakem Savranlar'a yönelik "Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler 'buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin" demişti.

Serdar Ali Çelikler, bu sözleri nedeniyle yayınladığı özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın hayatında kötü günler oluyor. Benim için de bugün öyle bir gündü. Yayında isim vermeden de olsa yayında isim vermeden de olsa sarfettiğim kelimeler kendime de yakıştıramadığım sözlerdi. Özür dilerim."